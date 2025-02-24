В Хабаровском крае и ЕАО пособия и пенсии выплатят раньше

Родителям, которые получают детские пособия на счет в банке, большинство выплат будет зачислено в единый день — 3 марта. В частности, речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, выплате на первого ребенка до трех лет и пособии на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.