В Хабаровском крае и ЕАО пособия и пенсии выплатят раньше

Как сообщили в региональном управлении Пенсионного фонда России, изменения внесли в связи с тем, что некоторые даты перечисления выпадают на выходные дни. На почте пенсии начнут выплачивать с третьего числа. У кого дата доставки пенсии выпадает на выходной почтового отделения, получат ее накануне.
На карту или счет зачисление пенсий произведут 6 марта за 8 число, выпадающее на субботу, 13 марта за 15 число, выпадающее на субботу, и 20 марта за 21 число, выпадающее на пятницу. Выплата 18 марта зачислится по стандартному графику.
Родителям, которые получают детские пособия на счет в банке, большинство выплат будет зачислено в единый день — 3 марта. В частности, речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, выплате на первого ребенка до трех лет и пособии на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет перечислят 5 марта. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям выплатят 6 марта за 8 число, выпадающее на субботу. Подробнее по ссылке.