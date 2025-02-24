В Омске отложили строительство крематория в Ленинском округе

Строительство крематория в Ленинском округе Омска начнут на 2−3 месяца позже, чем планировалось. Об этом сообщил директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов, чья компания занимается возведением объекта. По его словам, которые публикует издание РБК Омск, причина в официальной передаче земли под крематорий в собственность региона. Сейчас участок принадлежит Минобороны России, которое пока согласовывает передачу. На данный момент ничего не поменялось.