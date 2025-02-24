В Омске отложили строительство крематория в Ленинском округе

Строительство крематория в Ленинском округе Омска начнут на 2−3 месяца позже, чем планировалось. Об этом сообщил директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов, чья компания занимается возведением объекта. По его словам, которые публикует издание РБК Омск, причина в официальной передаче земли под крематорий в собственность региона. Сейчас участок принадлежит Минобороны России, которое пока согласовывает передачу. На данный момент ничего не поменялось.
Виталий Карпов также отметил, что надеется начать стройку летом, поскольку начинать стройку осенью и продолжать зимой — дорого и нецелесообразно. При этом с поставщиками уже есть договорённость о поставках оборудования для крематория.
Ранее строительство крематория в Ленинском округе оценили в 120 млн руб. Открыть его планировали в 2026 году. Также к декабрю 2025 года обещают завершить строительство крематория в селе Надеждино Омского района.
Отметим, что на сегодня крематории есть в 23 городах России. С какими трудностями приходится сталкиваться россиянам, желающим подвергнуть усопшего кремации, разбирались корреспонденты omsk.aif.ru. Подробнее можно прочесть в нашем материале.