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В Омске отложили строительство крематория в Ленинском округе

Приступить к строительству этого объекта планировали уже весной, но сроки перенесли.

Источник: Freepik

Строительство крематория в Ленинском округе Омска начнут на 2−3 месяца позже, чем планировалось. Об этом сообщил директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов, чья компания занимается возведением объекта. По его словам, которые публикует издание РБК Омск, причина в официальной передаче земли под крематорий в собственность региона. Сейчас участок принадлежит Минобороны России, которое пока согласовывает передачу. На данный момент ничего не поменялось.

Виталий Карпов также отметил, что надеется начать стройку летом, поскольку начинать стройку осенью и продолжать зимой — дорого и нецелесообразно. При этом с поставщиками уже есть договорённость о поставках оборудования для крематория.

Ранее строительство крематория в Ленинском округе оценили в 120 млн руб. Открыть его планировали в 2026 году. Также к декабрю 2025 года обещают завершить строительство крематория в селе Надеждино Омского района.

Отметим, что на сегодня крематории есть в 23 городах России. С какими трудностями приходится сталкиваться россиянам, желающим подвергнуть усопшего кремации, разбирались корреспонденты omsk.aif.ru. Подробнее можно прочесть в нашем материале.

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