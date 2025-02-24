Строительство поликлиники продлили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске продлили строительство поликлиники на улице Степной, 226 до конца 2025 года. Возведением объекта занимается ООО «Седьмая концессионная компания» («ВИС»), информация появилась на сайте. Медицинский центр входит в семь объектов, которые планировалось ввести еще в 2022 году.