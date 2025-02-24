Строительство поликлиники продлили в Новосибирске

«На четырех поликлиниках работы продолжаются. На поликлиниках № 13 и № 18 монтируются металлокассеты фасада, идет устройство лифтовых шахт; на поликлинике № 16 бетонируется каркас здания; на поликлинике № 22 ведутся работы по устройству кровли, монтируются системы внутреннего отопления и водоотведения», — рассказали в компании.
Строительная готовность объектов находится в пределах от 20% до 70%. Планируется сдать в эксплуатацию объекты в 2025 году. Также в январе 2025 года завершилось строительство монолитного каркаса на строительной площадке поликлиники № 16.
Отметим, что в Новосибирске была также сдана поликлиника в Плющихинском микрорайоне, но она до сих пор не принимает пациентов.