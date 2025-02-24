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Строительство поликлиники продлили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске продлили строительство поликлиники на улице Степной, 226 до конца 2025 года. Возведением объекта занимается ООО «Седьмая концессионная компания» («ВИС»), информация появилась на сайте. Медицинский центр входит в семь объектов, которые планировалось ввести еще в 2022 году.

Источник: Reuters

«На четырех поликлиниках работы продолжаются. На поликлиниках № 13 и № 18 монтируются металлокассеты фасада, идет устройство лифтовых шахт; на поликлинике № 16 бетонируется каркас здания; на поликлинике № 22 ведутся работы по устройству кровли, монтируются системы внутреннего отопления и водоотведения», — рассказали в компании.

Строительная готовность объектов находится в пределах от 20% до 70%. Планируется сдать в эксплуатацию объекты в 2025 году. Также в январе 2025 года завершилось строительство монолитного каркаса на строительной площадке поликлиники № 16.

Отметим, что в Новосибирске была также сдана поликлиника в Плющихинском микрорайоне, но она до сих пор не принимает пациентов.

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