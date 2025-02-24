Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержали 10 нетрезвых водителей

Стали известны результаты массовых проверок водителей в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Озвучены результаты массовых проверок водителей в Уфе. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, в минувшие пятницу и субботу на дорогах города были остановлены 200 водителей, среди которых нашли нетрезвых, решившихся сесть за руль.

— Сотрудники ДПС задержали 10 водителей, которые сели за руль в пьяном состоянии, — сообщили в ГАИ.

Всего инспекторы ДПС за два дня пресекли 60 нарушений ПДД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.