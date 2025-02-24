В Уфе задержали 10 нетрезвых водителей

Озвучены результаты массовых проверок водителей в Уфе. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, в минувшие пятницу и субботу на дорогах города были остановлены 200 водителей, среди которых нашли нетрезвых, решившихся сесть за руль.
— Сотрудники ДПС задержали 10 водителей, которые сели за руль в пьяном состоянии, — сообщили в ГАИ.
Всего инспекторы ДПС за два дня пресекли 60 нарушений ПДД.
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