Виталий Хоценко сообщил о передаче шести квартир для льготников от застройщика

Глава региона Виталий Хоценко сообщил о передаче компании «Стройбетон» шести квартир в новостройке микрорайона ЖК «Новый Амур» для предоставления льготникам. Компания безвозмездно предоставила жилье, построенное в рамках масштабного инвестиционного проекта.
Квартиры будут распределены среди детей-сирот, обманутых дольщиков и граждан, переселенных из аварийного жилья, в соответствии с существующей очередью. Передача квартир осуществляется в рамках соглашения между застройщиком, правительством Омской области и мэрией города.
Виталий Хоценко подчеркнул, что постоянно контролирует темпы строительства жилья в регионе, регулярно посещая строительные площадки и проводя встречи с застройщиками. Он напомнил о предыдущей передаче 33 квартир от группы компаний «Эталон» в декабре 2024 года. По словам губернатора Омской области, «Стройбетон» своевременно выполняет свои обязательства, предоставляя качественное жилье нуждающимся.
Новые квартиры отвечают всем современным требованиям к жилью и будут сданы с ремонтом полностью готовыми к заселению.