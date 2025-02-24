Виталий Хоценко сообщил о передаче шести квартир для льготников от застройщика

Виталий Хоценко подчеркнул, что постоянно контролирует темпы строительства жилья в регионе, регулярно посещая строительные площадки и проводя встречи с застройщиками. Он напомнил о предыдущей передаче 33 квартир от группы компаний «Эталон» в декабре 2024 года. По словам губернатора Омской области, «Стройбетон» своевременно выполняет свои обязательства, предоставляя качественное жилье нуждающимся.