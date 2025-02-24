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Без осадков, по юго-западу до +6°С. Какой будет погода в Беларуси сегодня

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня прогнозируется малооблачная и без осадков погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 53% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Reuters

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается южный 3−8 м/с.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит минус 3 — плюс 3 градуса. По юго-западу ожидается до 6 градусов тепла.