Без осадков, по юго-западу до +6°С. Какой будет погода в Беларуси сегодня

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня прогнозируется малооблачная и без осадков погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.