Без осадков, по юго-западу до +6°С. Какой будет погода в Беларуси сегодня

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается южный 3−8 м/с.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит минус 3 — плюс 3 градуса. По юго-западу ожидается до 6 градусов тепла.
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня прогнозируется малооблачная и без осадков погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается южный 3−8 м/с.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит минус 3 — плюс 3 градуса. По юго-западу ожидается до 6 градусов тепла.