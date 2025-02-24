Жители Тореза поближе познакомятся с Приморьем

«Подумываем провести для ребят из Тореза и юных приморцев конкурс: это позволит подрастающему поколению лучше узнать друг друга. А победители конкурса смогут встретиться во Владивостоке. Кроме того, есть интерес организовать выставку о Торезе во Владивостоке, чтобы показать город славных людей и черного золота, историю чумацкой дороги, пролегающей через Глуховский лес, по которой возчики и торговцы держали путь в Ростов и Таганрог, и, конечно, их знаменитый 500-летний дуб», — рассказала директор ТИЦ Приморья Ольга Гуревич.