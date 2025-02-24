Жители Тореза поближе познакомятся с Приморьем

Краевые Туристско-информационный центр (ТИЦ) и министерство туризма объединяют усилия региональных туркомпаний и сферы гостеприимства, чтобы дать возможность гражданам исторических территорий вернуться к привычной повседневной жизни. В этом им помогут интересные мероприятия и приятные сувениры из Приморья.
Сейчас в офисе ТИЦ Приморья собираются посылки для жителей подшефного Тореза. Всё содержимое — с символикой Приморского края: это футболки, свитшоты, термокружки, альбомы, интересные сувениры и многое другое. Узнать, чем живет туротрасль региона, какие есть на Востоке России интересные места, торезцы смогут из журналов «Чудеса Приморья» — им тоже найдется место в посылках.
Кроме того, в Торезе организуют фотовыставку, на которой будут представлены работы приморских фотографов. В пресс-службе регионального ТИЦ отметили, что заочное знакомство с Приморским краем может перерасти в очное.
«Подумываем провести для ребят из Тореза и юных приморцев конкурс: это позволит подрастающему поколению лучше узнать друг друга. А победители конкурса смогут встретиться во Владивостоке. Кроме того, есть интерес организовать выставку о Торезе во Владивостоке, чтобы показать город славных людей и черного золота, историю чумацкой дороги, пролегающей через Глуховский лес, по которой возчики и торговцы держали путь в Ростов и Таганрог, и, конечно, их знаменитый 500-летний дуб», — рассказала директор ТИЦ Приморья Ольга Гуревич.