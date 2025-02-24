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БелГИЭ: Белорусы чаще жалуются на мобильных операторов из-за скорости интернета

Стало известно, из-за чего белорусы чаще всего жалуются на мобильных операторов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы чаще всего жалуются на мобильных операторов из-за скорости интернета. Об этом в эфире Первого информационного телеканала сообщил директор предприятия Белорусской государственной инспекции по электросвязи Сергей Боровский.

По его словам, в Беларуси связь удовлетворительная, однако не хватает скорости. Боровский уточнил, что потребности, связанные с трафиком, растут из-за чего мобильные операторы немного не успеют, «идут жалобы, в основном идут жалобы на скорость».

В свою очередь, заместитель начальника управления БелГИЭ Владимир Омелюсик уточнил, что идет формирование единой базы недостатков по стране, операторы видят и им необходимо отреагировать.

— Мы мониторим их ответы и осуществляем повторный контроль. У нас заложено 2 месяца, — отметил Омелюсик.

Ранее Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью.

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