БелГИЭ: Белорусы чаще жалуются на мобильных операторов из-за скорости интернета

Белорусы чаще всего жалуются на мобильных операторов из-за скорости интернета. Об этом в эфире Первого информационного телеканала сообщил директор предприятия Белорусской государственной инспекции по электросвязи Сергей Боровский.
По его словам, в Беларуси связь удовлетворительная, однако не хватает скорости. Боровский уточнил, что потребности, связанные с трафиком, растут из-за чего мобильные операторы немного не успеют, «идут жалобы, в основном идут жалобы на скорость».
В свою очередь, заместитель начальника управления БелГИЭ Владимир Омелюсик уточнил, что идет формирование единой базы недостатков по стране, операторы видят и им необходимо отреагировать.
— Мы мониторим их ответы и осуществляем повторный контроль. У нас заложено 2 месяца, — отметил Омелюсик.
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