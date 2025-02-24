Женщина курила на протяжении всей беременности. Врачи были в шоке от того, что стало с ребенком

Об этом случае рассказали в Кяхтинской центральной районной больнице Бурятии. На больничной койке оказалась молодая женщина на 37 неделе беременности. Вот-вот должна была наступить предполагаемая дата родов, но специалисты понимали — что-то не так.
Оказалось, что на протяжении всей беременности будущая мамочка не оставляла вредную привычку и продолжала стабильно курить. После обследования стало ясно — ребенок начал страдать в утробе. Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении.
— Некоторые скажут «ну и что, многие курят и рожают в положенный срок и здоровых детей». Но это далеко не так, — поделилась главврач больницы Туяна Будаева. — Мне как врачу-педиатру всегда бывает страшно идти на такие роды, потому что не знаю, что ожидать. Сегодня родился малыш не совсем здоровый, а мы медицинские работники Кяхтинской ЦРБ предприняли все усилия, чтобы помочь малышу, и ребенок хорошо откликнулся на наши усилия!
Малышу пожелали расти здоровым и крепким, а будущих мам в очередной раз просят беречь свое здоровье и здоровье детей.