Женщина курила на протяжении всей беременности. Врачи были в шоке от того, что стало с ребенком

— Некоторые скажут «ну и что, многие курят и рожают в положенный срок и здоровых детей». Но это далеко не так, — поделилась главврач больницы Туяна Будаева. — Мне как врачу-педиатру всегда бывает страшно идти на такие роды, потому что не знаю, что ожидать. Сегодня родился малыш не совсем здоровый, а мы медицинские работники Кяхтинской ЦРБ предприняли все усилия, чтобы помочь малышу, и ребенок хорошо откликнулся на наши усилия!