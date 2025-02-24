«Красное золото»: во сколько жителям Владивостока обойдется икра к Масленице

Масленица — один из самых ярких и любимых праздников в России. Во Владивостоке и Приморском крае этот праздник имеет свои уникальные особенности, связанные с местными традициями и кулинарными предпочтениями. Одним из главных символов Масленицы у нас считаются блины с красной икрой. Увы, это блюдо для многих жителей может оказаться недоступным — всему виной дороговизна начинки. Стоимость красной икры достигает сейчас более 10 тысяч рублей за килограмм, сообщает ИА PrimaMedia. Порядок цен на нее — в нашем обзоре.
На одном из самых популярных «рыбных мест» Владивостока — рынке на Спортивной, в уличных павильонах икры нет. Продавцы говорят, что в Новый год «съели всю», а новая появится только осенью этого года, когда рыба пойдет на нерест. Зато в крытом рынке она присутствует. Фасовка самая различная: от 200 до 500 грамм, есть также фабричные жестяные банки весом 95 грамм. Последние обойдутся по 650 рублей за штуку. Икра горбуши — самая дешевая, здесь она колеблется от 4000 до 4700 за полкило. Кета — подороже. Но полкило можно приобрести минимум за 4250 рублей. Есть фасовка по 300 (2550 рублей) и 200 грамм (1700 рублей). Икра кижуча — самая дорогая: за полкило придется выложить 5000 рублей.
В супермаркетах Владивостока красную икру предлагают преимущественно в жестяных заводских банках, но цена, в отличие от рынка, выше — почти 800 рублей за 95 грамм продукта.
На рыбном рынке, который находится на Второй Речке, цены посерьезнее, чем на «Спортивке». Горбушу предлагают по 5500, нерку — по 5300, и кету — по 5600 рублей за полкило. Цены практически как под копирку во всех торговых точках рынка, поэтому найти подешевле не выйдет. Получится разве что найти тару поменьше и за счет этого уменьшить нагрузку на свой кошелек. Икра горбуши весом 300 грамм здесь обойдется в 3240—3300 рублей в зависимости от точки, 200 грамм — 2160 рублей. 300 грамм кетовой икры — 3240 рублей.
В профильных Telegram-каналах (18+) цены совсем немного ниже. При наборе должного объема вам ее бесплатно доставят. Икра кижуча, выловленная на Камчатке, — 2985 рублей за 0,3 кг и 4975 рублей за 0,5 кг, а икра кеты — 3240 рублей за 0,3 кг; 5400 рублей за 0,5 кг.
Напомним, перед Новым годом красная икра горбуши во Владивостоке стоила от 6500 рублей за килограмм, а кеты — 7000.
Масленица во Владивостоке — это праздник, который объединяет традиции и современность, а блины с красной икрой стали его вкусным символом. Тем, кому красная икра не по карману, придется искать альтернативные варианты угощения.