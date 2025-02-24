«Красное золото»: во сколько жителям Владивостока обойдется икра к Масленице

На одном из самых популярных «рыбных мест» Владивостока — рынке на Спортивной, в уличных павильонах икры нет. Продавцы говорят, что в Новый год «съели всю», а новая появится только осенью этого года, когда рыба пойдет на нерест. Зато в крытом рынке она присутствует. Фасовка самая различная: от 200 до 500 грамм, есть также фабричные жестяные банки весом 95 грамм. Последние обойдутся по 650 рублей за штуку. Икра горбуши — самая дешевая, здесь она колеблется от 4000 до 4700 за полкило. Кета — подороже. Но полкило можно приобрести минимум за 4250 рублей. Есть фасовка по 300 (2550 рублей) и 200 грамм (1700 рублей). Икра кижуча — самая дорогая: за полкило придется выложить 5000 рублей.