В Прикамье устранили аварию, которая оставила без воды дома и детские сады

Об этом Никита Федосеев рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что инцидент случился в Лысьве 23 февраля. Всего под отключение попали почти 60 домов, школа для детей с ОВЗ, лицей и два детских сада. По данным прокуратуры Пермского края, причиной оказался прорыв на сетях магистрального водопровода. После инцидента администрация Лысьвы сообщила, что учеников первой смены школ переведут на дистанционное обучение.