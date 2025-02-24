В Прикамье устранили аварию, которая оставила без воды дома и детские сады

Авария в Пермском крае, которая оставила без воды жилые дома, школы и детские сады, устранена, сообщил глава Лысьвенского округа.
Об этом Никита Федосеев рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что инцидент случился в Лысьве 23 февраля. Всего под отключение попали почти 60 домов, школа для детей с ОВЗ, лицей и два детских сада. По данным прокуратуры Пермского края, причиной оказался прорыв на сетях магистрального водопровода. После инцидента администрация Лысьвы сообщила, что учеников первой смены школ переведут на дистанционное обучение.
Ночью 24 февраля глава округа Никита Федосеев опубликовал сообщение, в котором он рассказал, что около 1:00 ночи авария была устранена.
«Авария устранена, идет заполнение системы, к утру вода должна быть с необходимым давлением. Спасибо работникам водоканала за оперативную и слаженную работу в непростых погодных условиях», — написал Федосеев.
В своей публикации он также поблагодарил жителей Лысьвы за терпение и слова поддержки.