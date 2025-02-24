Жительница Иркутска пыталась незаконно вывезти в Таиланд 21 тысячу долларов США

Крупный «улов» выдался у таможенников в аэропорту Иркутска. У одной из пассажирок, которая планировала вылететь в Бангкок, нашли пачку купюр. В том числе юани, баты, рубли и доллары. Всего — 21 тысяча долларов США. При этом банкноты задекларированы не были.
В отношении 61-летней сибирячки завели дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ «недекларирование физическими лицами наличных денежных средств». Деньги у женщины изъяли. Их дальнейшую судьбу решит суд.
С начала 2025 года сотрудники таможенного поста в иркутском аэропорту предотвратили 9 случаев незаконной перевозки наличных — в общей сложности более 3,5 млн рублей.
Напомним, с 2 марта 2022 года при ввозе на таможенную территорию суммы, превышающей эквивалент в 10 тысяч долларов, их необходимо письменно задекларировать.