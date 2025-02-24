Белорусы могут жаловаться на качество сигнала интернета в приложении «Хваля»

В эфире отметили, что оценивать качество связи может каждый белорус, воспользовавшись бесплатным мобильным приложением «Хваля». Так, всего в несколько кликов можно измерить уровень и качество сигнала интернета в конкретной точке: квартире, даче, офисе. Все результаты аккумулируются на сервисах Белорусской государственной инспекцией по электросвязи. Что касается персональных данных, то их вводить не нужно.