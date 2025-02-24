Белорусы могут жаловаться на качество сигнала интернета в приложении «Хваля»

Белорусы могут жаловаться на уровень и качество сигнала интернета в приложении «Хваля». Подробности озвучили в эфире Первого информационного телеканала.
В эфире отметили, что оценивать качество связи может каждый белорус, воспользовавшись бесплатным мобильным приложением «Хваля». Так, всего в несколько кликов можно измерить уровень и качество сигнала интернета в конкретной точке: квартире, даче, офисе. Все результаты аккумулируются на сервисах Белорусской государственной инспекцией по электросвязи. Что касается персональных данных, то их вводить не нужно.
Директор «БелГИЭ» Сергей Боровский уточнил, что можно нажать кнопку и отравить полученные данные в организацию.
— После постобработки мы их передаем операторам сотовой подвижной электросвязи, как недостаток для включения в перечень и определения мероприятий по улучшению качества связи на этой территории и работы с этим недостатком, — пояснил Боровский.
Вместе с тем он добавил, что с мобильными операторами у «БелГИЭ» налажено сотрудничество через Министерство связи и информатизации.
Ранее БелГИЭ сообщила, белорусы чаще жалуются на мобильных операторов из-за скорости интернета.
Тем временем госсекретарь Мезенцев рассказал о том, сколько минут и гигабайт будет вмещать союзный роуминг с 1 марта.
Кстати, «Белтелеком» сказал про пять новых каналов, которые заработали в Беларуси.
А еще в Беларуси один из мобильных операторов объявил о повышении тарифов.