Челябинцы стали чаще совмещать несколько должностей на работе

К внутреннему совместительству больше готовы мужчины, чем женщины (41% против 38%). Челябинцы в возрасте от 35 до 45 лет готовы совмещать должности чаще молодежи и людей старшего возраста. Горожане с ежемесячным доходом ниже 50 тысяч рублей относятся к совмещению благосклоннее тех, у кого заработок выше.