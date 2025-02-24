Челябинцы стали чаще совмещать несколько должностей на работе

Более трети челябинцев (39%) готовы работать не нескольких должностях сразу. К совмещению функционала относятся негативно 42% горожан. Данные опроса опубликовал сервис по поиску работы.
Чаще всего к совмещению функционала инженеры, бухгалтеры, преподаватели, администраторы и медсестры.
К внутреннему совместительству больше готовы мужчины, чем женщины (41% против 38%). Челябинцы в возрасте от 35 до 45 лет готовы совмещать должности чаще молодежи и людей старшего возраста. Горожане с ежемесячным доходом ниже 50 тысяч рублей относятся к совмещению благосклоннее тех, у кого заработок выше.
В 10% компаний совмещающих функционал сотрудников стало больше. Некоторые работодатели даже отправляют персонал на переподготовку для обучения недостающим навыкам. Еще 10% предприятий только собираются внедрить такое обучение.