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Челябинцы стали чаще совмещать несколько должностей на работе

Это помогает работодателям частично решить проблему нехватки кадров.

Более трети челябинцев (39%) готовы работать не нескольких должностях сразу. К совмещению функционала относятся негативно 42% горожан. Данные опроса опубликовал сервис по поиску работы.

Чаще всего к совмещению функционала инженеры, бухгалтеры, преподаватели, администраторы и медсестры.

К внутреннему совместительству больше готовы мужчины, чем женщины (41% против 38%). Челябинцы в возрасте от 35 до 45 лет готовы совмещать должности чаще молодежи и людей старшего возраста. Горожане с ежемесячным доходом ниже 50 тысяч рублей относятся к совмещению благосклоннее тех, у кого заработок выше.

В 10% компаний совмещающих функционал сотрудников стало больше. Некоторые работодатели даже отправляют персонал на переподготовку для обучения недостающим навыкам. Еще 10% предприятий только собираются внедрить такое обучение.