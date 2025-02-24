В Таганроге проверят информацию о драке в общественном транспорте

В Таганроге полиция проводит проверку после драки в автобусе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Об инциденте местные жители рассказали в социальной сети. По словам очевидцев, мужчина зашел в автобус и начал ругаться с незнакомцем. Якобы тот мешал ему пройти по салону автобуса. После чего мужчина набросился на пассажира с кулаками. На место вызвали правоохранителей.
— По данному факту проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства инцидента, — говорится в сообщении ведомства.