Дарья Домрачева объяснила, почему Уле Эйнар Бьорндален всегда будет номером один

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, белоруска Дарья Домрачева в эфире «Матч ТВ» объяснила, почему для нее муж — восьмикратный победитель Олимпийских игр Уле Эйнар Бьорндален — всегда будет номер один.
В эфире «Матч ТВ» заметили, что на проходящем в швейцарском Ленцерхайде чемпионате мира 31 летний норвежец Йоханнес Тиннес Бё сначала побил рекорд Бьорндалена по числу побед на первенствах, завоевав 21 золотую медаль, а затем улучшил показатель до 23 золотых медалей.
Домрачева уточнила, что Бьорндален следит за всеми гонками чемпионата, видел выступления.
— Йоханнес — потрясающий спортсмен, очень талантливый биатлонист, который особенно ярко проявил себя в Ленцерхайде, — обратила внимание белорусская биатлонистка.
Она отметила, что было видно, что спортсмен серьезно подошел к данному турниру и результат не заставил себя ждать. Говоря про сравнения по количеству золотых медалей, Домрачева допустила, что здесь, вероятно, не совсем корректно сравнивать число наград, завоеванных сейчас с теми, которые были получены ранее. Биатлонистка подчеркнула, что совсем недавно на чемпионатах мира такое количество медалей не разыгрывалось. Однако зрителю всегда хочется сравнивать.
— Я считаю, что и Йоханнес, и Уле Эйнар заслужили всю зрительскую любовь и право быть лучшими. Но для меня, конечно, Уле Эйнар всегда будет номером один, — подчеркнула Дарья Домрачева.
Ранее мы собрали, что известно о семье и детях биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена.
Кстати, Дарья Домрачева сказала Губерниеву о своих детях: «Ни минуты покоя».
Кроме того, российский телекомментатор Дмитрий Губерниев показал, какой белорусской продукцией восхищается: «Не только за треники, но и за трусишки».