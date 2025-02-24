Дарья Домрачева объяснила, почему Уле Эйнар Бьорндален всегда будет номером один

Она отметила, что было видно, что спортсмен серьезно подошел к данному турниру и результат не заставил себя ждать. Говоря про сравнения по количеству золотых медалей, Домрачева допустила, что здесь, вероятно, не совсем корректно сравнивать число наград, завоеванных сейчас с теми, которые были получены ранее. Биатлонистка подчеркнула, что совсем недавно на чемпионатах мира такое количество медалей не разыгрывалось. Однако зрителю всегда хочется сравнивать.