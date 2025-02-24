Дороги Иркутска расчищают после ночного снегопада

Напомним, крупный «улов» выдался у таможенников в аэропорту Иркутска. У одной из пассажирок, которая планировала вылететь в Бангкок, нашли пачку купюр. В том числе юани, баты, рубли и доллары. Всего — 21 тысяча долларов США.