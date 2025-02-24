Дороги Иркутска расчищают после ночного снегопада

24 февраля в Иркутске активно очищают дороги и тротуары. За минувшую ночь город обильно припорошило снегом. За уборку принялись почти 130 человек. На выручку пришло 75 спецмашин, сообщают в администрации города.
— Работы проводим в круглосуточном режиме, — рассказал руководитель муниципального предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. — Ночью убирали и вывозили снег с основных магистралей: на Ленина, Красноярской, Зверева, Тимирязева, Халтурина, в микрорайоне Университетский.
Также очищают улицы Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Степана Разина, Розы Люксембург, Баумана, Лермонтова, в переулках Ольхонский и 21-й Советский, в микрорайоне Юбилейный. Особое внимание уделяется тротуарам, пешеходным переходам, остановкам и лестницам. Проводится противогололедная обработка и сбор мусора.
Напомним, крупный «улов» выдался у таможенников в аэропорту Иркутска. У одной из пассажирок, которая планировала вылететь в Бангкок, нашли пачку купюр. В том числе юани, баты, рубли и доллары. Всего — 21 тысяча долларов США.