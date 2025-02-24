Большой ремонт ждёт дорожную инфраструктуру Амурска в Хабаровском крае

Большую работу предстоит проделать дорожникам в Амурске Хабаровского края — в порядок в текущем году будут приводиться как городские магистрали, так и дворовые проезды. Не забудут также про инфраструктуру, непосредственно связанную с безопасностью автомобильного движения в населённом пункте. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего в плане больше десяти объектов. Часть работ будут профинансированы за счёт средств из федерального бюджета.
По информации пресс-службы городской администрации, благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в Амурске отремонтируют круговой перекрёсток, проезжую часть до проспекта Строителей, два участка проспекта Мира — от камня Первостроителям до Комсомольского проспекта и от перекрёстка с улицей Пионерской до развязки «Кольцо», а также Октябрьский проспект.
Также, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», будут приведены в порядок проезды к дворовым территориям на проспекте Строителей к дому № 32 и проспект Победы к дороге вокруг фонтана. Кроме того, по региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы Хабаровского края» на улице Пионерской будут модернизированы пешеходные переходы в районе магазина «Южный» и организованы тротуары от дома № 2 по улице Амурской до дома № 6 на улице Пионерской.
Отметим также, что в 2025 году запланировано завершение ремонта участка автомобильной дороги по западному шоссе в районе автозаправочной станции — муниципальный контракт заключён с ООО «Дорожник». Помимо этого будет возобновлён ямочный ремонт наиболее проблемных участков транспортной сети города с устранением неровностей дорожного полотна.