Большой ремонт ждёт дорожную инфраструктуру Амурска в Хабаровском крае

Также, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», будут приведены в порядок проезды к дворовым территориям на проспекте Строителей к дому № 32 и проспект Победы к дороге вокруг фонтана. Кроме того, по региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы Хабаровского края» на улице Пионерской будут модернизированы пешеходные переходы в районе магазина «Южный» и организованы тротуары от дома № 2 по улице Амурской до дома № 6 на улице Пионерской.