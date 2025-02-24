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Стоимость набора потребительских товаров и услуг в Башкирии выросла на 3,4%

Сумма набора достигла 21 357 рублей на душу населения.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подорожали товары и услуги. Стоимость фиксированного набора достигла 21 357 рублей. Рост за месяц составил 3,4%.

Самый дорогой фиксированный набор товаров и услуг в Приволжском федеральном округе отмечен в Пермском крае (23 802), самый доступный — в Мордовии 20 747 рублей.

В стране стоимость среднего набора в январе 2025 года достигла 24 129 рублей.

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