Стоимость набора потребительских товаров и услуг в Башкирии выросла на 3,4%

В Башкирии подорожали товары и услуги. Стоимость фиксированного набора достигла 21 357 рублей. Рост за месяц составил 3,4%.
Самый дорогой фиксированный набор товаров и услуг в Приволжском федеральном округе отмечен в Пермском крае (23 802), самый доступный — в Мордовии 20 747 рублей.
В стране стоимость среднего набора в январе 2025 года достигла 24 129 рублей.
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