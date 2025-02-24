Национал-социалистическая рабочая партия Германии была создана 24 февраля 1920 года

В 1919 году в Германии началась гражданская война, и будущий фюрер вступил в Красную армию Баварской советской республики и вошел там даже в «совет батальона». После того, как в том же году антикоммунистические добровольцы «Фрайкора» ее разгромили и начали экспресс-суд над бывшими лидерами, Гитлера тоже должны были казнить. Избежал он этого только потому, что во «Фрайкоре» были его старые армейские знакомые, а также потому, что беззастенчиво обличал других функционеров республики, клеймил коммунистов и заявлял, что его обманули. Будь он чуть менее убедителен в диалоге с «судьями» — у человечества были бы шансы увидеть его посмертный портрет в роли жертвы фашизма, в шапке с красной звездой.