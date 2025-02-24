В Хабаровске подростка заставили отправить ценные вещи «на экспертизу»

В Хабаровске выявлена необычная схема мошенничества, в которую злоумышленники вовлекают детей, — сообщает hab.aif.ru.
Жертвой такой аферы стал 14-летний подросток, ученик восьмого класса.
На его электронную почту пришло сообщение о якобы попытке взлома аккаунта на портале госуслуг. В письме указывался номер, по которому нужно было срочно связаться для защиты данных. Ничего не подозревая, подросток позвонил. На том конце провода ответила женщина, которая убедила его, что мошенники могут оформить на его семью кредит.
Чтобы предотвратить «атаку», звонившая потребовала отправить на экспертизу все ценные вещи из дома, чтобы исключить их использование в преступных схемах. Следуя инструкциям, школьник взял наручные часы отца, упаковал их и отправил в Москву на имя некой Александры Борисовны.
Лишь после этого мальчик рассказал обо всем родителям. Отец, 43-летний предприниматель, незамедлительно обратился в полицию.
К счастью, посылку удалось перехватить на сортировочном пункте «Почты России», и ценные вещи будут возвращены владельцу. Однако само преступление не было завершено только благодаря оперативным действиям правоохранительных органов.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на мошенничество” (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сейчас ведется следствие, правоохранители устанавливают личность злоумышленников», — сообщил Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
Расскажите детям о подобных схемах и объясните, что ни банки, ни государственные службы никогда не потребуют отправки ценных вещей «на проверку».