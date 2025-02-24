В Хабаровске подростка заставили отправить ценные вещи «на экспертизу»

На его электронную почту пришло сообщение о якобы попытке взлома аккаунта на портале госуслуг. В письме указывался номер, по которому нужно было срочно связаться для защиты данных. Ничего не подозревая, подросток позвонил. На том конце провода ответила женщина, которая убедила его, что мошенники могут оформить на его семью кредит.