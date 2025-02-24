Получено перспективное соединение для создания нового препарата против рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала рак второй по значимости причиной смерти во всем мире. Основной формой лечения рака остается химиотерапия, однако способность раковых клеток избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов является серьезным препятствием в терапии. Одним из перспективных направлений для решения этой проблемы является пептидная терапия, когда в лечении используются молекулы с малой молекулярной массой. Они представляют собой короткие цепи аминокислот для нацеливания и разрушения раковых клеток.