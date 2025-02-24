В Перми стоимость тонны авиатоплива с начала года выросла на 1,5 тыс. рублей

Установленная цена авиакеросина на 11 февраля этого года составила 85 120 ₽ за тонну, на начало января — 83 820 ₽. За четыре года стоимость авиатоплива выросла почти в два раза — с 39 390 ₽ за тонну. В июне 2023 года тонна авиакеросина в Перми стоила 66 220 ₽.