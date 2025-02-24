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В Перми стоимость тонны авиатоплива с начала года выросла на 1,5 тыс. рублей

За четыре года цена авиакеросина в аэропорту Перми увеличилась в два раза.

Источник: Комсомольская правда

Компания «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Запад» опубликовала информацию об обеспечении авиатопливом воздушных судов в шести международных аэропортах России. С начала года стоимость авиакеросина за одну тонну в Перми выросла почти на 1,5 тыс. руб.

Установленная цена авиакеросина на 11 февраля этого года составила 85 120 ₽ за тонну, на начало января — 83 820 ₽. За четыре года стоимость авиатоплива выросла почти в два раза — с 39 390 ₽ за тонну. В июне 2023 года тонна авиакеросина в Перми стоила 66 220 ₽.

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Запад» помимо Перми осуществляет заправку самолетов в Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Дороже всего тонна авиакеросина стоит в аэропортах: Варандей — 110 850 ₽ за тонну, Нарьян-Мар — 110 580 ₽, Владивосток — 102 800 ₽. В Приволжском округе самый дорогой для заправки аэропорт Нижнего Новгорода — 86 330 ₽.

В большинстве самолетов среднего и большого размера, включая Boeing 737 и Airbus A320, общий объем топливных баков составляет от 20 тыс. до 50 тыс. литров, потребление авиакеросина в час — около 2,5 тыс. тонн.