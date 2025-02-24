Имена 44 участников СВО увековечили на мемориале в Братске

В День защитника Отечества на Мемориале воинам-интернационалистам в Братске открыли две памятные доски. На них нанесли имена 44 героев — участников спецоперации. Мужчины до последних минут жизни были преданы воинскому долгу.
— Мы гордимся нашими мужчинами, которые мужественно и самоотверженно исполняют воинский долг, продолжая славную летопись Российской Армии, — сказал градоначальник Александр Дубровин.
Напомним, 25 февраля в Усть-Куте пройдет прощание с бойцами Денисом Гридневым и Арсеном Салаховым.