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Имена 44 участников СВО увековечили на мемориале в Братске

23 февраля открыли две новые памятные доски.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В День защитника Отечества на Мемориале воинам-интернационалистам в Братске открыли две памятные доски. На них нанесли имена 44 героев — участников спецоперации. Мужчины до последних минут жизни были преданы воинскому долгу.

— Мы гордимся нашими мужчинами, которые мужественно и самоотверженно исполняют воинский долг, продолжая славную летопись Российской Армии, — сказал градоначальник Александр Дубровин.

Напомним, 25 февраля в Усть-Куте пройдет прощание с бойцами Денисом Гридневым и Арсеном Салаховым.