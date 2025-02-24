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В Алматы проводится активная работа по благоустройству улиц

В Алматы идёт активная работа по благоустройству магистральных улиц. В этом году в Бостандыкском районе по 11 магистральным улицам проложат технические тротуары, передает DKnews.kz.

Технический тротуар располагается на магистральных улицах и помогает эффективно бороться с расползанием грунта, а также качественно убирать снег. Кроме того, такие тротуары помогают решить проблему водоотведения, предотвращая их затопление в случае сильных дождей.

Работы охватят улицы Садыкова, Мустафина, Исиналиева, Тлендиева, Радостовца, Габдуллина, Кекилбайулы, Наурызбай батыра, Маркова, Утепова, а также бульвар Бухар Жырау.

В прошлом году в районе уже благоустроили шесть улиц, а в этом продолжится ямочный ремонт дорог. Работы начнутся после конкурсных процедур и заключения договора с подрядчиком.