Масленицу отметят на площади Куйбышева в Самаре 2 марта

На ярмарке «Город мастеров» свои творения представят более 140 ведущих мастеров из городов Самарской области и соседних регионов. Также горожан ждет и вкусное угощение — блины, горячий чай, блюда традиционной кухни народов Поволжья. Для безопасности вход на площадь Куйбышева будет организован через контрольно-пропускные пункты.