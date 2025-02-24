Масленицу отметят на площади Куйбышева в Самаре 2 марта

В воскресенье, 2 марта 2025 года, в Самаре на площади Куйбышева пройдет отмечание Масленицы. Мероприятия начнутся в 11:00. В программе мастер-классы, народные забавы и блины. Об этом сообщили в городской администрации.
«Каждый желающий сможет продемонстрировать свою ловкость в перетягивании каната и ходьбе на ходулях, попробовать подняться на высокий столб и забрать себе приз. Кубок Масленицы можно выиграть на городошной площадке», — рассказали в пресс-службе.
На игровой площадке «Деревенька» детям предлагают пройти сенный лабиринт, посмотреть на инсталляции и фигурки домашних животных из сена. В мастерских гости праздника смогут своими руками расписать глиняную игрушку, смастерить масленичную куколку, научиться основам вязания, вышивки и ткачества.
На ярмарке «Город мастеров» свои творения представят более 140 ведущих мастеров из городов Самарской области и соседних регионов. Также горожан ждет и вкусное угощение — блины, горячий чай, блюда традиционной кухни народов Поволжья. Для безопасности вход на площадь Куйбышева будет организован через контрольно-пропускные пункты.