Движение по улице в центре Екатеринбурга перекроют из-за строительства туннеля

Перекрытие планируется на нечетной стороне моста от улицы Горького к улице 8 Марта. На движении трамваев перекрытие не скажется. Мост будет перекрыт до июня. Работы будет выполнять подрядчик — ООО «ГУДСР». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее отметил, что ограничения движения — мера вынужденная. Других вариантов строительства туннеля просто нет.