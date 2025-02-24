Движение по улице в центре Екатеринбурга перекроют из-за строительства туннеля

Перекрытие планируется на нечетной стороне моста от улицы Горького к улице 8 Марта. На движении трамваев перекрытие не скажется. Мост будет перекрыт до июня. Работы будет выполнять подрядчик — ООО «ГУДСР». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее отметил, что ограничения движения — мера вынужденная. Других вариантов строительства туннеля просто нет.
Проект является частью концепции благоустройства всей набережной Исети и создания непрерывного пешеходного маршрута. Орлов отметил, что проект по подземному переходу через Куйбышева на личном контроле держит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Завершатся работы до ноября 2025 года. Стоимость возведения переправы составит более 300 млн рублей.