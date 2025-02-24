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КГК: белорусы жаловались на сотовых операторов из-за подключения к платным сервисам и подпискам

КГК сказал про жалобы белорусов на операторов из-за платных подписок и сервисов.

Источник: Комсомольская правда

КГК сообщил, что белорусы жаловались на сотовых операторов из-за подключения к платным сервисам и подпискам. Подробности в эфире Первого информационного телеканала рассказал заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Олег Кунделев.

— Основные нарекания были к стоимости и качеству оказания услуг сотовой связи, а также неосновательным подпискам и подключениям к платным сервисам, — уточнил представитель Комитета госконтроля.

В эфире телеканала заметили, что для системного решения проблем требовались законодательные изменения. В связи с этим был принят соответствующий указ президента Беларуси, предполагающий введение базового тарифа (подробнее — здесь), стоимость которого контролируется со стороны государства.

Кстати, мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов: «Неоднократно жаловались абоненты».

Ранее БелГИЭ сообщила, что белорусы чаще жалуются на мобильных операторов из-за скорости интернета.

Кроме того, белорусы могут жаловаться на качество сигнала интернета в приложении «Хваля».