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Овечкин сделал хет-трик, а белорус Протас ему помог приблизиться к Гретцки

Овечкин забил 882-й гол в погоне за рекордом Гретцки, а белорус Протас ему помог.

Источник: Комсомольская правда

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:3. Александр Овечкин сделал хет-трик по голам, а Алексей Протас — по голевым передачам.

Александр Овечкин первую шайбу забросил на 9-й минуте второго периода, точно бросив из центра зоны, после передач Протаса и Строма. Счет стал 3:1.

Второй гол Александра был классикой жанра. Он поразил ворота соперника мощным щелчком из «офиса Овечкина» — левого круга вбрасывания. Преимущество выросло до 4:1.

А третья шайба от Овечкина влетела в пустые ворота, когда «Эдмонтон» поменял вратаря на шестого полевого. Александр точно бросил из зоны защиты.

— Голы, которые он забил сегодня вечером, были важнейшими в игре, — цитирует nhl.com тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. — Очевидно, когда забиваешь три гола, это имеет большое значение, но в те моменты, когда они забивались, игра была очень конкурентной.

Таким образом, Овечкин за карьеру забил в чемпионатах НХЛ уже 882 гола. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще 13 голов. Возможно, это произойдет уже в этом сезоне, впереди еще 25 игр.

В этом матче Овечкин установил еще рад достижений. Вот лишь некоторые.

Совместно с Филом Эспозито (32) он занимает пятое место по количеству хет-триков в истории НХЛ после Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майка Босси (39) и Бретта Халла (33).

Сравнялся с Яромиром Ягром, забив 135-й победный гол в карьере в НХЛ. И забил 167-й гол в пустые ворота в своей карьере, дополнив свой рекорд НХЛ.

Еще он забил 181-му вратарю, увеличив тем самым свой рекорд в НХЛ.

В свои 39 лет Овечкин забил 29 голов в 41 игре этого сезона, несмотря на то, что пропустил почти шесть недель из-за перелома ноги.

Если Овечкин был признан первой звездой матча, то белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас — третьей.

Он начала матч в стартовой тройке с Овечкиным и Строумом. Алексей сделал три голевых паса и завершил встречу с показателем полезности «+3».

В этом сезоне у Протаса 50 (23+27) очков в 55 матчах при показателе полезности «+29».

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