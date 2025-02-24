Овечкин сделал хет-трик, а белорус Протас ему помог приблизиться к Гретцки

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:3. Александр Овечкин сделал хет-трик по голам, а Алексей Протас — по голевым передачам.
Александр Овечкин первую шайбу забросил на 9-й минуте второго периода, точно бросив из центра зоны, после передач Протаса и Строма. Счет стал 3:1.
Второй гол Александра был классикой жанра. Он поразил ворота соперника мощным щелчком из «офиса Овечкина» — левого круга вбрасывания. Преимущество выросло до 4:1.
А третья шайба от Овечкина влетела в пустые ворота, когда «Эдмонтон» поменял вратаря на шестого полевого. Александр точно бросил из зоны защиты.
— Голы, которые он забил сегодня вечером, были важнейшими в игре, — цитирует nhl.com тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. — Очевидно, когда забиваешь три гола, это имеет большое значение, но в те моменты, когда они забивались, игра была очень конкурентной.
Таким образом, Овечкин за карьеру забил в чемпионатах НХЛ уже 882 гола. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще 13 голов. Возможно, это произойдет уже в этом сезоне, впереди еще 25 игр.
В этом матче Овечкин установил еще рад достижений. Вот лишь некоторые.
Совместно с Филом Эспозито (32) он занимает пятое место по количеству хет-триков в истории НХЛ после Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майка Босси (39) и Бретта Халла (33).
Сравнялся с Яромиром Ягром, забив 135-й победный гол в карьере в НХЛ. И забил 167-й гол в пустые ворота в своей карьере, дополнив свой рекорд НХЛ.
Еще он забил 181-му вратарю, увеличив тем самым свой рекорд в НХЛ.
В свои 39 лет Овечкин забил 29 голов в 41 игре этого сезона, несмотря на то, что пропустил почти шесть недель из-за перелома ноги.
Если Овечкин был признан первой звездой матча, то белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас — третьей.
Он начала матч в стартовой тройке с Овечкиным и Строумом. Алексей сделал три голевых паса и завершил встречу с показателем полезности «+3».
В этом сезоне у Протаса 50 (23+27) очков в 55 матчах при показателе полезности «+29».
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