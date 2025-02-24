Овечкин сделал хет-трик, а белорус Протас ему помог приблизиться к Гретцки

— Голы, которые он забил сегодня вечером, были важнейшими в игре, — цитирует nhl.com тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. — Очевидно, когда забиваешь три гола, это имеет большое значение, но в те моменты, когда они забивались, игра была очень конкурентной.