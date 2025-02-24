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Узнали, сколько в Беларуси пустующих домов

В Беларуси насчитывается около 35 тысяч пустующих домов. Все они внесены в специальный реестр.

Источник: Смартпресс

В нем можно не только посмотреть характеристики того или иного объекта, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, фото, узнать возраст и состояние дома. Доступ к реестру открытый и бесплатный.

В 2024 году продажи пустующего жилья выросли на 40% по сравнению с 2023-м. Куплено 1369 домов, около 60% — за 1 базовую величину.

Как ранее писал Смартпресс, в нынешнем году в планах найти новых хозяев для 5,5 тыс. пустующих домов и 1180 га земель, занятых этими постройками и их приусадебными участками.