В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах и детских садах Екатеринбурга из-за постов в соцсетях о якобы планирующихся атаках, сообщает в понедельник городская администрация.
«В соцсетях и мессенджерах идет спланированная информационная кампания, направленная на создание паники: размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. С утра понедельника, 24 февраля, также фиксируются размещение фейковых видео со смонтированными сценами указанных акций. В связи с публикуемой информацией, в школах и детских садах Екатеринбурга усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в мэрии, никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит, а вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещенная в последние сутки, является фейком.
Также в администрации добавили, что руководители образовательных учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски.