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В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности

В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности из-за сообщений об атаках.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах и детских садах Екатеринбурга из-за постов в соцсетях о якобы планирующихся атаках, сообщает в понедельник городская администрация.

«В соцсетях и мессенджерах идет спланированная информационная кампания, направленная на создание паники: размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. С утра понедельника, 24 февраля, также фиксируются размещение фейковых видео со смонтированными сценами указанных акций. В связи с публикуемой информацией, в школах и детских садах Екатеринбурга усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в мэрии, никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит, а вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещенная в последние сутки, является фейком.

Также в администрации добавили, что руководители образовательных учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски.