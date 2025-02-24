В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности

«В соцсетях и мессенджерах идет спланированная информационная кампания, направленная на создание паники: размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. С утра понедельника, 24 февраля, также фиксируются размещение фейковых видео со смонтированными сценами указанных акций. В связи с публикуемой информацией, в школах и детских садах Екатеринбурга усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.