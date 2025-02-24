Минчане нашли в продаже сырки «ДеSSерт», на которые негативно среагировал МАРТ. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Напомним, что белорусы пожаловались в Министерство антимонопольного регулирования и торговли из-за названия глазированных сырков от гродненского производителя, в котором буквы две стилистически выделенные буквы SS. Ведомство порекомендовало производителю сменить название.
Несмотря на это, глазированные сырки обнаружили в продаже в нескольких магазинах Минска. Так, в одном из торговых объектов сырки продавались с двумя начинками: «Яблочный штрудель» и «Вишневый брауни». Начальник отдела магазина, выслушав суть проблемы, сразу же снял с прилавки все сырки названное марки. Он признался, что соответствующее письмо еще не получили, так как выходные.
Еще в одном из магазинов, который находится в одном из крупных торговых центров на проспекте Победителей, данных сырков в продаже не было. Продавец отдела молочной продукции сказала, что они временно были сняты с производства. И добавила, что производитель обещает вернуть сырки уже в другой упаковке.
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