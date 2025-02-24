Минчане нашли в продаже сырки «ДеSSерт», на которые негативно среагировал МАРТ

Еще в одном из магазинов, который находится в одном из крупных торговых центров на проспекте Победителей, данных сырков в продаже не было. Продавец отдела молочной продукции сказала, что они временно были сняты с производства. И добавила, что производитель обещает вернуть сырки уже в другой упаковке.