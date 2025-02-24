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В Шымкенте к 8 марта будет выдана единовременная социальная выплата

В Шымкенте к Международному женскому дню 8 марта будет выдана единовременная социальная выплата, сообщает ИА El.kz.

Согласно решению Шымкентского маслихата, 8 марта — в Международный женский день матерям, награжденным медалями «Золотая» и «Серебряная», званием «Мать-героиня», орденом «Материнская слава» I и II степени, будет произведена единовременная социальная выплата в размере 5 МРП. Список многодетных матерей для единовременной социальной выплаты будет взят из базы данных госкорпорации «Правительство для граждан».

По данным акимата, по состоянию на 1 февраля 2025 года количество многодетных матерей в Шымкенте составило 67 741, в том числе награжденных орденами «Алтын алка» и «Кумис алка» — 13 805. Количество многодетных матерей, то есть имеющих 4−5 детей, составило 53 936.

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