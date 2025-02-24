В Шымкенте к 8 марта будет выдана единовременная социальная выплата

Согласно решению Шымкентского маслихата, 8 марта — в Международный женский день матерям, награжденным медалями «Золотая» и «Серебряная», званием «Мать-героиня», орденом «Материнская слава» I и II степени, будет произведена единовременная социальная выплата в размере 5 МРП. Список многодетных матерей для единовременной социальной выплаты будет взят из базы данных госкорпорации «Правительство для граждан».