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«200 минут во все сети, 2 ГБ интернета, 50 СМС». Минсвязи сказало про базовый тариф мобильной связи в Беларуси

Минсвязи Беларуси сказало, что включает в себя базовый тариф мобильной связи.

Источник: Комсомольская правда

Минсвязи Беларуси сказало, что включает в себя базовый тариф мобильной связи. Подробности в эфире Первого информационного телеканала озвучил начальник управления Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун.

По его словам, базовый тариф состоит из 200 минут во все сети, двух гигабайт передачи данных, а также 50 СМС.

— По разумной цене, ценообразование на этот тариф строго контролируется государством и применяется строго определенная процентная рентабельность, — заявил Корзун.

Ранее Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей.

Тем временем КГК сообщил, что белорусы жаловались на сотовых операторов из-за подключения к платным сервисам и подпискам.

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