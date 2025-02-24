«200 минут во все сети, 2 ГБ интернета, 50 СМС». Минсвязи сказало про базовый тариф мобильной связи в Беларуси

Минсвязи Беларуси сказало, что включает в себя базовый тариф мобильной связи. Подробности в эфире Первого информационного телеканала озвучил начальник управления Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун.
По его словам, базовый тариф состоит из 200 минут во все сети, двух гигабайт передачи данных, а также 50 СМС.
— По разумной цене, ценообразование на этот тариф строго контролируется государством и применяется строго определенная процентная рентабельность, — заявил Корзун.
Ранее Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей.
Тем временем КГК сообщил, что белорусы жаловались на сотовых операторов из-за подключения к платным сервисам и подпискам.
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