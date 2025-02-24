Три московских особняка стали объектами культурного наследия

Согласно опубликованному сообщению, в число внесенных в реестр объектов вошли особняк купцов Марковых в Каретном ряду, дом П. А. Бачуриной и И. Е. Смирнова на Новокузнецкой улице, а также особняк С. К. Тронше в Хомутовском тупике. Отмечается, что эти здания прежде имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.
В особняке купцов Марковых в период с 2022-го по 2024 год была проведена комплексная реставрация, в рамках которой специалистами были приведены в порядок фасады и интерьеры здания, выстроенного в стиле ампир. Так, реставраторами были расчищены фасады от поздних слоев штукатурки и краски и восстановлен их исторический облик. К тому же архивные чертежи и сохранившиеся фрагменты декора позволили вернуть мезонин и лестницы на их историческое место. Также стоит отметить, что были восстановлены скульптуры двух грифонов, из-за которых особняк в народе был прозван «домом с пегасами».
Особняк С. К. Тронше построили в 1910 году по проекту архитектора Витольда Дзевульского и по заказу купца Камилла Германа Федора Тронше и его жены Софии Карловны, в честь которой он и получил свое название. Фасады двухэтажного здания выполнены в стиле неоклассики и сохранили лепные рельефы и изящные оконные переплеты с фрагментами цветных витражей. Среди исторических деталей интерьеров можно выделить парадную лестницу с фигурным металлическим ограждением и метлахской плиткой, а в залах сохранились лепнина, розетки и колонны.
Облик жилого дома П. А. Бачуриной — И. Е. Смирнова конца XIX — начала ХХ века более чем за вековую историю неоднократно менялся. Первоначальный проект застройки был составлен Сергеем Шервудом, и здание было выполнено из дерева в стиле эклектики с добавлением элементов древнерусского зодчества, а в 1913 году по проекту архитектора Сергея Воскресенского был выстроен новый дом, а старое деревянное строение стало его частью. В архитектурном решении нового комплекса прослеживается европейское дворцовое зодчество XVIII века с характерными для него высокими кровлями.