Три московских особняка стали объектами культурного наследия

В особняке купцов Марковых в период с 2022-го по 2024 год была проведена комплексная реставрация, в рамках которой специалистами были приведены в порядок фасады и интерьеры здания, выстроенного в стиле ампир. Так, реставраторами были расчищены фасады от поздних слоев штукатурки и краски и восстановлен их исторический облик. К тому же архивные чертежи и сохранившиеся фрагменты декора позволили вернуть мезонин и лестницы на их историческое место. Также стоит отметить, что были восстановлены скульптуры двух грифонов, из-за которых особняк в народе был прозван «домом с пегасами».