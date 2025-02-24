В Казани изменят границы земельного участка под строительство «Яр парка». Для этого организуют общественные обсуждения. Проект опубликован на официальном сайте мэрии города.
Речь идет об участке рядом с мостом «Миллениум» и отелем «Ривьера». Планируется включить в него зоны размещения объектов общественно-делового назначения. Общая площадь территории составляет 8,5 тысячи квадратных метров. Этот участок можно использоваться для благоустройства территории. Стоимость оценивается в 101 миллион рублей. Общественные обсуждения пройдут до 27 февраля.
Также ожидается капитальный ремонт разворотной петли и проезда под мостом Миллениум на участке от проспекта Фатыха Амирхана до дворца единоборств «Ак Барс». На эти цели потребуется более 311,3 миллиона рублей.
В 2023 году стало известно, что в Ново-Савиновском районе Казани построят комплекс «Яр Парк» за 28,7 миллиарда рублей. Здесь расположатся пятизвездочный отель, конгресс-центр и детсад.