В Казани изменят границы земельного участка под строительство «Яр парка»

Речь идет об участке рядом с мостом «Миллениум» и отелем «Ривьера». Планируется включить в него зоны размещения объектов общественно-делового назначения. Общая площадь территории составляет 8,5 тысячи квадратных метров. Этот участок можно использоваться для благоустройства территории. Стоимость оценивается в 101 миллион рублей. Общественные обсуждения пройдут до 27 февраля.