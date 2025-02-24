Социально значимый автобусный маршрут во Владивостоке под угрозой из-за хаотичной парковки

По словам очевидца, водители паркуются вдоль дороги от главного корпуса «тысячекоечной» больницы до здания онкологического диспансера, возле которого находится конечная остановка маршрута № 40а, и небольшого «пятака» за ним, где автобус разворачивается. Гражданин утверждает, что ситуация беспокоит самих водителей, которые работают на маршруте: шофёры утверждают, что проблему с парковкой не решает ни руководство больницы, ни руководство компании-перевозчика. Из года в год хаотичная парковка продолжает захватывать территорию больницы, якобы поэтому водители и не хотят работать на этом маршруте — очень неудобно.