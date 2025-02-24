Социально значимый автобусный маршрут во Владивостоке под угрозой из-за хаотичной парковки

По словам очевидца, водители паркуются вдоль дороги от главного корпуса «тысячекоечной» больницы до здания онкологического диспансера, возле которого находится конечная остановка маршрута № 40а, и небольшого «пятака» за ним, где автобус разворачивается. Гражданин утверждает, что ситуация беспокоит самих водителей, которые работают на маршруте: шофёры утверждают, что проблему с парковкой не решает ни руководство больницы, ни руководство компании-перевозчика. Из года в год хаотичная парковка продолжает захватывать территорию больницы, якобы поэтому водители и не хотят работать на этом маршруте — очень неудобно.
Однако этот маршрут можно назвать социально значимым, так как им пользуются онкологические пациенты. Если водить личный автомобиль или подниматься от главного корпуса пешком по крутому подъёму уже не позволяет здоровье, а регулярно пользоваться такси — финансовое положение, автобус № 40а остаётся единственным способом добраться до онкологического диспансера. Но из-за нехватки водителей маршрут может оказаться на грани закрытия.