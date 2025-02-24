В Челябинской области за неделю пьяными попались 265 водителей, 25 из них — повторно

Так, к административной ответственности привлечены 240 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
За это правонарушение проедусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 45 тыс. рублей.
Еще на 25 водителей заведены уголовные дела. По статье 264.1 УК РФ максимальная санкция — лишение свободы на срок до трех лет, конфискация транспортного средства в пользу государства.
С 17 по 23 февраля 2025 года на территории региона зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.