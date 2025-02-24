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В Челябинской области за неделю пьяными попались 265 водителей, 25 из них — повторно

В Челябинской области за минувшую неделю пьяными попались 265 водителей, 25 из них — повторно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, к административной ответственности привлечены 240 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

За это правонарушение проедусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 45 тыс. рублей.

Еще на 25 водителей заведены уголовные дела. По статье 264.1 УК РФ максимальная санкция — лишение свободы на срок до трех лет, конфискация транспортного средства в пользу государства.

С 17 по 23 февраля 2025 года на территории региона зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.