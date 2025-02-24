Под Красноярском горят огромные кучи мусора

«Так я обнаружила, что свалка горит, и тут же сообщила об этом в министерство экологии края. Надо сказать, слежу за ней с 2021 года, и до сегодняшнего дня она сильно не разрасталась. Но в последнее время начала увеличиваться. По всей видимости, кто-то собирает мусор и привозит его сюда. Что меня удивило, так это личные вещи — чёрное боа, женская шапка, бухгалтерские документы, даже новогодняя мишура. А поджигают всё это те, кто хочет замести следы», — говорит общественница.