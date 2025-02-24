Под Красноярском горят огромные кучи мусора

Едкий дым разъедает глаза, пропитывает одежду, добираясь до волос, не даёт дышать. На территории, где когда-то стояли цеха Сосновоборского завода прицепов под Красноярском, на несанкционированной свалке тлеют горы мусора. Кто-то поджёг его, видимо, для того чтобы замести следы.
Две дороги на полигон.
На земельном участке в промышленной зоне Сосновоборска на улице Заводской, где когда-то стояли цеха завода прицепов, остался котлован, заваленный бетонными блоками. Куда бы ни простирался взгляд, он обязательно упирается в торчащие из-под снега серые глыбы. Среди них валяются строительный и бытовой мусор, коробки из-под фруктов и овощей, шины, старая мебель.
Недавно несанкционированная свалка загорелась. Обнаружила возгорание сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.
Она заметила, как гружённый строительным мусором грузовик свернул на стихийный мусорный полигон, чтобы вывалить свой незаконный груз. Но, завидев общественницу, водитель передумал и не стал выгружать отходы.
«Так я обнаружила, что свалка горит, и тут же сообщила об этом в министерство экологии края. Надо сказать, слежу за ней с 2021 года, и до сегодняшнего дня она сильно не разрасталась. Но в последнее время начала увеличиваться. По всей видимости, кто-то собирает мусор и привозит его сюда. Что меня удивило, так это личные вещи — чёрное боа, женская шапка, бухгалтерские документы, даже новогодняя мишура. А поджигают всё это те, кто хочет замести следы», — говорит общественница.
На несанкционированный полигон ведут две дороги: одна, если можно так выразиться, основная, хорошо укатанная, вторая — со стороны магазина на Строительной.
Если двигаться в сторону въезда по основной дороге, то на её обочинах можно увидеть большое количество кладбищенского мусора: старые выцветшие венки, спиленные стволы и ветки деревьев.
«Мусор, который привозят с кладбища, — недоработка муниципалитета, потому что это, скорее всего, не какая-то частная контора, а фирмы, которые работают на подряде у администрации и занимаются уборкой погостов. То есть получают деньги, а вывозят отходы сюда», — делает вывод руководитель подразделения «РостТех» в Сосновоборске Алексей Баскаков.
Не пойман — не вор.
Если бы свалка не загорелась, возможно, недоработки сосновоборских чиновников в плане соблюдения природоохранного законодательства так и остались бы нераскрыты.
Довольно странно, что проблема обнаружилась только сейчас, а до этого несколько лет о существовании незаконного полигона в администрации хранили молчание, делая вид, что всё в порядке.
После того как стало известно о возгорании, исполняющий обязанности мэра Сосновоборска провёл экстренное заседание комиссии по ГО, ЧС и пожарной безопасности.
«Выработали ряд незамедлительных решений, часть которых уже проведена. Главный въезд, где дорога наиболее накатана и видно, что именно по ней на свалку свозили отходы, перегородили бетонным блоком, чтобы прекратить разрастание свалки и увеличение объёма мусора», — рассказал главный специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Сергей Снарский.
По его словам, с руководством магазина, через задний двор которого тоже есть возможность заехать на свалку, уже решается вопрос по установке ворот и фиксации нарушителей с помощью камер торговой точки.
«Судя по бытовым отходам, которые мы тоже здесь обнаружили, возможно, их везут сюда и жители города тоже. Но, как говорится, не пойман — не вор. С момента установки видеонаблюдения в этом месте будем понимать, кто это делает», — поясняет Снарский.
«У меня один вопрос: почему это не было сделано раньше? Поскольку камеры не были установлены и нарушителей, свозивших сюда мусор, никто не поймал, администрации Сосновоборска придётся убирать его за бюджетные деньги», — констатирует Марина Якубенко.
Кроме того, исполнительной власти города предстоит оценить объём мусора и сумму финансирования, которая необходима для его ликвидации.
«Однако процесс осложняется тем, что мусор находится среди разрушенных бетонных конструкций, поэтому необходимо понять, с помощью какой техники его убирать», — поясняет главный специалист ГО, ЧС и пожарной безопасности.
По результатам рейда специалисты министерства экологии составили акт, в котором зафиксировали нарушение природоохранного законодательства. На городскую администрацию, которая является владельцем земельного участка, будет подан иск в суд о наложении штрафа.
«Думаю, это ускорит принятие мер по ликвидации стихийной свалки», — уверен госинспектор отдела экологического надзора Минэкологии Красноярского края Сергей Черепанов.