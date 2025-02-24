Пост № 1 отметил десятилетний юбилей

За это время постовыми стали более 10 тысяч красноярских мальчишек и девчонок.
Первый Вечный огонь появился в нашем городе в 1967 году и был зажжен на Красной площади. Спустя год, 1 октября 1968 года, было принято решение об установлении почетного Поста № 1. Право стоять в почетном карауле имели только лучшие пионеры и комсомольцы.
В девяностые годы традиция была нарушена, и возродить ее удалось только в 2015 году. Теперь ежегодно в почетной караульной службе принимают участие школьники из 45 образовательных учреждений, отмечает пресс-служба мэрии.
Для участников проекта существует специальная образовательная программа. С 10:00 начинается почетная караульная служба и проведение учебных занятий — строевая подготовка, посещение знаковых мест города, встречи с известными красноярцами, просмотр патриотических фильмов на большом экране, участие в рейтинговых мероприятиях, а в конце дня построение для подведения итогов службы.
За 10 лет постовые не раз отстаивали честь города и края на различных соревнованиях и слетах, а в прошлом году стали участниками Международного слета мемориальных отрядов Постов № 1 Беларуси и России. Во время поездки красноярские постовые заступили на почетный караул на Площади Победы в Минске, посетили мемориальные комплексы «Хатынь» и «Брестская крепость».
Символично, что именно 23 февраля 2025 года Пост № 1 вернулся на Площадь Победы, открывшуюся после реконструкции. Последние семь месяцев постовые несли почетную караульную службу у лампады с частицей Вечного огня в знаковых местах Красноярска, связанных с Великой Отечественной войной, во всех районах города.