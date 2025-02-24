Пост № 1 отметил десятилетний юбилей

За 10 лет постовые не раз отстаивали честь города и края на различных соревнованиях и слетах, а в прошлом году стали участниками Международного слета мемориальных отрядов Постов № 1 Беларуси и России. Во время поездки красноярские постовые заступили на почетный караул на Площади Победы в Минске, посетили мемориальные комплексы «Хатынь» и «Брестская крепость».