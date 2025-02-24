Прокуратура Алматы защитила права онкобольных

Онкобольные лишались возможности оформить инвалидность и получить гарантированные социальные пособия.
По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 9 руководителей городских поликлиник, 8 пациентам присвоена инвалидность I-группы.
Прокуратурой города пресечена практика не направления медицинскими организациями лиц, с онкологическими заболеваниями для установления инвалидности, при наличии у них стойких нарушений функций организма, передает DKnews.kz.
Онкобольные лишались возможности оформить инвалидность и получить гарантированные социальные пособия.
По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 9 руководителей городских поликлиник, 8 пациентам присвоена инвалидность I-группы.