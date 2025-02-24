Минтруда Беларуси сказало детали переезда в деревню с получением 4000 рублей. Подробности в эфире СТВ сообщил начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергей Кацко.
В эфире телеканала уточнили, что каждый год около 100 семей переезжают из города в деревню. Так, с февраля 2025 года при трудоустройстве в сельской местности государство предоставит материальную помощь в девятикратном размере величины бюджета прожиточного минимума, или 4028,76 белорусского рубля (по состоянию на февраль 2025 года). Среди обязательств — необходимость отработки не менее одного года по трехстороннему договору между центром занятости, нанимателем и безработным.
Представитель Минтруда уточнил, что содействие оказывается на основании вакансий, заявляемых со стороны нанимателей, и с обязательным предоставлением жилых помещений. Он добавил, что поиск работы всегда предлагается в той местности, где проживает человек. Кацко обратил внимание, что бывают ситуации: человек хочет сменить окружение, сменить обстановку, уехать в другую местность и уже там найти работу.
— Здесь только по желанию самого безработного происходит эта процедура переселения. За прошлый год у нас переселилась 91 семья безработного, в их составе почти 200 человек, — заявил Сергей Кацко.
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