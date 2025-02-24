Минтруда Беларуси сказало детали переезда в деревню с получением 4000 рублей

В эфире телеканала уточнили, что каждый год около 100 семей переезжают из города в деревню. Так, с февраля 2025 года при трудоустройстве в сельской местности государство предоставит материальную помощь в девятикратном размере величины бюджета прожиточного минимума, или 4028,76 белорусского рубля (по состоянию на февраль 2025 года). Среди обязательств — необходимость отработки не менее одного года по трехстороннему договору между центром занятости, нанимателем и безработным.