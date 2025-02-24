В Пермском крае средняя зарплата выросла до 70,5 тыс. рублей

В Пермском крае средняя зарплата за 11 месяцев прошлого года выросла до 70,5 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 18%.
Пермьстат сообщил о росте средней зарплаты в Прикамье до 70 502,8 ₽. В ноябре прошлого года средняя зарплата составила 75 578,2 ₽, рост к ноябрю предыдущего года 16,7%.
В среднем самую высокую зарплату предлагают сотрудникам в сферах: информации и связи — 104 963,4 ₽, добычи полезных ископаемых — 101 259,9 ₽, финансах и страховании — 94 955 ₽.
В число самых низкооплачиваемых сфер вошли: гостиницы и общепит — 41 583,1 ₽, операции с недвижимостью — 44 014,3 ₽, сельское и лесное хозяйство — 45 890,3 ₽.
Потребность работодателей Пермского края в работниках, заявленная в госучреждения службы занятости населения за декабрь по сравнению с ноябрем 2024 года, уменьшилась на 2323 и достигла 22 118 человек. В январе прошлого года этот показатель составил 30 946 человек.
На Пермь приходится 38,2% всех предложенных в регионе вакансий.