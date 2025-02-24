В Пермском крае средняя зарплата выросла до 70,5 тыс. рублей

Потребность работодателей Пермского края в работниках, заявленная в госучреждения службы занятости населения за декабрь по сравнению с ноябрем 2024 года, уменьшилась на 2323 и достигла 22 118 человек. В январе прошлого года этот показатель составил 30 946 человек.