Дожди и снег. Синоптики рассказали о погоде на неделе

По данным синоптиков, уже сегодня, 24 февраля, на территории северных и пустынных районов страны начнутся дожди, которые к 26 февраля охватят всю республику, постепенно переходя в снег. В отдельных районах ожидаются сильные осадки.
Кроме того, в некоторых областях прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, местами возможны порывы до 23−25 м/с. Также синоптики предупреждают о возможном тумане.
Какая температура будет по стране?
Сегодня дневная температура воздуха по большей части территории Узбекистана составит от +10 до +15 градусов, однако уже с 25 по 27 февраля она постепенно снизится до +0…+5 градусов. Ночью
На севере страны всю рабочую неделю ночью будет стабильно холодно — от −4 до −9 градусов мороза, днём — от −3 до +2 градусов.
А что в Ташкенте?
Сегодня во второй половине дня возможен небольшой дождь. С 25 по 28 февраля в столице прогнозируются периодические осадки — дожди с последующим переходом в снег.
Температура воздуха сегодня днём составит +13…+15 градусов, завтра немного снизится до +11…+13 градусов. Более ощутимое похолодание произойдёт с 26 по 28 февраля, когда дневная температура упадёт до +2…+5 градусов, а ночью