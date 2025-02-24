Дожди и снег. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Сегодня дневная температура воздуха по большей части территории Узбекистана составит от +10 до +15 градусов, однако уже с 25 по 27 февраля она постепенно снизится до +0…+5 градусов. Ночью 26—27 февраля ожидается от 0 до −5 градусов мороза.