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Дожди и снег. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). После тёплых, почти весенних выходных на этой неделе жителей Узбекистана ждёт резкое похолодание с дождями и снегом. Об этом сообщили специалисты Узгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Vaib.Uz

По данным синоптиков, уже сегодня, 24 февраля, на территории северных и пустынных районов страны начнутся дожди, которые к 26 февраля охватят всю республику, постепенно переходя в снег. В отдельных районах ожидаются сильные осадки.

Кроме того, в некоторых областях прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, местами возможны порывы до 23−25 м/с. Также синоптики предупреждают о возможном тумане.

Какая температура будет по стране?

Сегодня дневная температура воздуха по большей части территории Узбекистана составит от +10 до +15 градусов, однако уже с 25 по 27 февраля она постепенно снизится до +0…+5 градусов. Ночью 26—27 февраля ожидается от 0 до −5 градусов мороза.

На севере страны всю рабочую неделю ночью будет стабильно холодно — от −4 до −9 градусов мороза, днём — от −3 до +2 градусов.

А что в Ташкенте?

Сегодня во второй половине дня возможен небольшой дождь. С 25 по 28 февраля в столице прогнозируются периодические осадки — дожди с последующим переходом в снег.

Температура воздуха сегодня днём составит +13…+15 градусов, завтра немного снизится до +11…+13 градусов. Более ощутимое похолодание произойдёт с 26 по 28 февраля, когда дневная температура упадёт до +2…+5 градусов, а ночью 27—28 февраля ожидаются заморозки до −3 градусов.