Заслуженный архитектор РФ: парк на месте Дома Советов — просто смешно

Архитектор считает, что на этом месте должно появиться «примерно то же самое по объемам, что и Дом Советов, только, возможно, немного другой архитектуры». «Недаром же кирхи, соборы, церкви ставили в самых лучших местах, на какой-нибудь возвышенности, чтобы на этом сооружении концентрировалась визуализация. И сейчас нужно построить там что-то значительное, что-то такое, чтобы это можно было увидеть из бывшего Балтрайона. Чтобы все понимали — это центр города», — высказал мнение заслуженный архитектор РФ.