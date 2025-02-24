В мэрии Уфы сообщили, что 218-й автобусный маршрут не закроется.

Автобусный маршрут № 218 в Уфе, следующий из Дёмы до больницы № 18, не закрывается, он продолжит работу. Об этом сообщает официальный канал транспортного обслуживания администрации города.
На право обслуживания данного маршрута претендуют несколько перевозчиков, их заявки рассмотрят 18 марта и выберут победителя на конкурсной основе.
Ранее «Башинформ» сообщал, что нынешний перевозчик прекратит работу на маршруте из-за нехватки водителей и невозможности осуществлять перевозки. В связи с этим появились слухи о закрытии маршрута. Они не соответствуют действительности.