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В мэрии Уфы сообщили, что 218-й автобусный маршрут не закроется

В мэрии Уфы сообщили, что 218-й автобусный маршрут не закроется.

Источник: Башинформ

Автобусный маршрут № 218 в Уфе, следующий из Дёмы до больницы № 18, не закрывается, он продолжит работу. Об этом сообщает официальный канал транспортного обслуживания администрации города.

На право обслуживания данного маршрута претендуют несколько перевозчиков, их заявки рассмотрят 18 марта и выберут победителя на конкурсной основе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что нынешний перевозчик прекратит работу на маршруте из-за нехватки водителей и невозможности осуществлять перевозки. В связи с этим появились слухи о закрытии маршрута. Они не соответствуют действительности.