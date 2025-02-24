Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 самостроев демонтировали на юго-западе Москвы в 2024 году

Госинспекция по недвижимости подвела итоги работы по освобождению городского пространства площадью более 23 тысяч квадратных метров от незаконных построек на территории Юго-Западного административного округа столицы. О ее результатах рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Источник: РИА "Новости"

Инспекция контролирует использование объектов недвижимости, и за прошедший год в ЮЗАО ее сотрудники зафиксировали 1306 нарушений в имущественно-земельной сфере. Из них 595 были связаны с занятием земель и 711 — с эксплуатацией городских нежилых помещений. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению и пресечению самовольных построек, за отчетный период на юго-западе Москвы они обнаружили 159 незаконных строений, и по всем проводится работа.

— За год на территории ЮЗАО было демонтировано 109 самовольных сооружений различного вида — пристройки, надстройки, навесы и мансарды. В основном такие незаконные строения используют в коммерческих целях, под расширение складских и офисных площадей. В результате демонтажных работ в округе было освобождено свыше 23 тысяч квадратных метров городской земли, — сообщил Иван Бобров.

недвижимость