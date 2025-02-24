Более 100 самостроев демонтировали на юго-западе Москвы в 2024 году

Инспекция контролирует использование объектов недвижимости, и за прошедший год в ЮЗАО ее сотрудники зафиксировали 1306 нарушений в имущественно-земельной сфере. Из них 595 были связаны с занятием земель и 711 — с эксплуатацией городских нежилых помещений. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению и пресечению самовольных построек, за отчетный период на юго-западе Москвы они обнаружили 159 незаконных строений, и по всем проводится работа.