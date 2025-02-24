«Зима в Москве»: на Болотной площади пройдут масленичные гулянья

Помимо этого, в павильонах маркета волшебства можно будет приобрести тематические товары. Например, в павильоне «Коробка конфет» на Новом Арбате предлагают чай в подарочной упаковке с традиционными русскими мотивами и ароматами саган-дайля или с лимонником дальневосточным, мед, полезную шоколадную пасту или варенье, а также праздничную посуду, оформленную в весеннем стиле. В павильоне «Поезд красоты» на Тверском бульваре можно найти пряники, полезные снеки, шоколад, конфеты, праздничный декор для дома и наборы тарелок и чашек для домашнего чаепития, передает официальный сайт мэра Москвы.