«Зима в Москве»: на Болотной площади пройдут масленичные гулянья

На занятии по росписи тарелок участники превратят обычную посуду в настоящее произведение искусства. Участники другого мастер-класса сделают авторскую игрушку в народном стиле в соответствии с традициями русской художественной культуры. Кроме того, посетители смогут сплести куклу из лыка. Все занятия бесплатные и не требуют предварительной регистрации. Они будут проходить только в павильоне маркета волшебства на Болотной площади.
На фуд-корте, который расположился рядом с катком, гостей ждут блины с медом, вареньем, сгущенкой, ветчиной и сыром, творогом и мясом. Продолжат работать и зоны фестиваля «Московское чаепитие» на первом этаже павильона маркета волшебства, а также в вагоне «Поезда красоты» на Тверском бульваре. Здесь можно попробовать горячий напиток, а также приобрести чай «Москва», травяные сборы, мед и фирменные сервизы.
Помимо этого, в павильонах маркета волшебства можно будет приобрести тематические товары. Например, в павильоне «Коробка конфет» на Новом Арбате предлагают чай в подарочной упаковке с традиционными русскими мотивами и ароматами саган-дайля или с лимонником дальневосточным, мед, полезную шоколадную пасту или варенье, а также праздничную посуду, оформленную в весеннем стиле. В павильоне «Поезд красоты» на Тверском бульваре можно найти пряники, полезные снеки, шоколад, конфеты, праздничный декор для дома и наборы тарелок и чашек для домашнего чаепития, передает официальный сайт мэра Москвы.