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«Зима в Москве»: на Болотной площади пройдут масленичные гулянья

С 24 по 28 февраля в павильонах маркета волшебства проекта «Сделано в Москве» пройдут гулянья фестиваля «Московская Масленица». Гостей ждут чай, блины и товары для праздничного застолья. Посетители площадки на Болотной площади смогут присоединиться к специальным мастер-классам по росписи тарелок и матрешек, плетению кукол из лыка и изготовлению оберегов.

Источник: РИА "Новости"

На занятии по росписи тарелок участники превратят обычную посуду в настоящее произведение искусства. Участники другого мастер-класса сделают авторскую игрушку в народном стиле в соответствии с традициями русской художественной культуры. Кроме того, посетители смогут сплести куклу из лыка. Все занятия бесплатные и не требуют предварительной регистрации. Они будут проходить только в павильоне маркета волшебства на Болотной площади.

На фуд-корте, который расположился рядом с катком, гостей ждут блины с медом, вареньем, сгущенкой, ветчиной и сыром, творогом и мясом. Продолжат работать и зоны фестиваля «Московское чаепитие» на первом этаже павильона маркета волшебства, а также в вагоне «Поезда красоты» на Тверском бульваре. Здесь можно попробовать горячий напиток, а также приобрести чай «Москва», травяные сборы, мед и фирменные сервизы.

Помимо этого, в павильонах маркета волшебства можно будет приобрести тематические товары. Например, в павильоне «Коробка конфет» на Новом Арбате предлагают чай в подарочной упаковке с традиционными русскими мотивами и ароматами саган-дайля или с лимонником дальневосточным, мед, полезную шоколадную пасту или варенье, а также праздничную посуду, оформленную в весеннем стиле. В павильоне «Поезд красоты» на Тверском бульваре можно найти пряники, полезные снеки, шоколад, конфеты, праздничный декор для дома и наборы тарелок и чашек для домашнего чаепития, передает официальный сайт мэра Москвы.

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