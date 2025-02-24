Штрафы за превышение скорости выросли в пять раз? Увы, это всего лишь фейк

Однако в ГУВД столичной области уже заявили, что эта информация не соответствует действительности. Размер штрафов за превышение скорости не менялся.
А как хотелось бы, чтобы подобный фейк оказался правдой. Ведь на дорогах Узбекистана слишком много горячих голов, которые гоняют, пренебрегая правилами и ставя под угрозу жизни не только свои, но и других людей.
Возможно, подобное ужесточение наказания действительно заставило бы нарушителей задуматься и более ответственно относиться к безопасности на дорогах. Но пока реальность такова: штрафы остаются прежними, а любители высоких скоростей продолжают подвергать опасности окружающих.