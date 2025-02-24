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Штрафы за превышение скорости выросли в пять раз? Увы, это всего лишь фейк

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). В социальных сетях активно распространяется новость о том, что штрафы за превышение скорости, зафиксированное радарами, выросли аж в пять раз.

Однако в ГУВД столичной области уже заявили, что эта информация не соответствует действительности. Размер штрафов за превышение скорости не менялся.

А как хотелось бы, чтобы подобный фейк оказался правдой. Ведь на дорогах Узбекистана слишком много горячих голов, которые гоняют, пренебрегая правилами и ставя под угрозу жизни не только свои, но и других людей.

Возможно, подобное ужесточение наказания действительно заставило бы нарушителей задуматься и более ответственно относиться к безопасности на дорогах. Но пока реальность такова: штрафы остаются прежними, а любители высоких скоростей продолжают подвергать опасности окружающих.

штрафы