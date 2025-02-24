Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Новороссийске

«Новороссийск — город Героев, город победителей! За время проведения СВО 8 военнослужащих нашего города удостоены звания Героя РФ. Более 17 тысяч военнослужащих Новороссийского местного гарнизона награждены государственными наградами, более 15 тысяч — ведомственными», — рассказал глава города Андрей Кравченко.