Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Новороссийске

Праздничный салют прогремел в Новороссийске 23 февраля. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
«В честь Дня защитника Отечества над акваторией Цемесской бухты в городе-герое Новороссийске прогремел артиллерийский салют», — говорится в сообщении.
В полдень 23 февраля в Новороссийске прогремел «Выстрел памяти». Залп прозвучал с борта крейсера «Михаил Кутузов». Выстрел посвятили подвигам советских солдат и российских военнослужащих.
«Новороссийск — город Героев, город победителей! За время проведения СВО 8 военнослужащих нашего города удостоены звания Героя РФ. Более 17 тысяч военнослужащих Новороссийского местного гарнизона награждены государственными наградами, более 15 тысяч — ведомственными», — рассказал глава города Андрей Кравченко.