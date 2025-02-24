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Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Новороссийске

Артиллерийский салют запустили над Цемесской бухтой в Новороссийске 23 февраля.

Источник: соцсети

Праздничный салют прогремел в Новороссийске 23 февраля. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

«В честь Дня защитника Отечества над акваторией Цемесской бухты в городе-герое Новороссийске прогремел артиллерийский салют», — говорится в сообщении.

В полдень 23 февраля в Новороссийске прогремел «Выстрел памяти». Залп прозвучал с борта крейсера «Михаил Кутузов». Выстрел посвятили подвигам советских солдат и российских военнослужащих.

«Новороссийск — город Героев, город победителей! За время проведения СВО 8 военнослужащих нашего города удостоены звания Героя РФ. Более 17 тысяч военнослужащих Новороссийского местного гарнизона награждены государственными наградами, более 15 тысяч — ведомственными», — рассказал глава города Андрей Кравченко.

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